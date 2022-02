Garlate in lutto: è morto l'imprenditore Pasquale Milani, fondatore di Pratogrande

Garlate perde un pezzo del proprio tessuto imprenditoriale. È morto all'età di 79 anni Pasquale Milani, molto conosciuto in paese per il proprio operato attraverso la Vetrar-Ser, l'azienda di serramenti e vetri poi ceduta, e durante i cinquant'anni passati a costruire la storia della piscina di Pratogrande. Erano gli inizi degli Anni Settanta, infatti, quando Milani, i fratelli e altri imprenditori costituirono la società che realizzò le piscine e le affiancò a quello che oggi è il Best Western Hotel Nuovo che si trova lungo la via Statale.

Seguirono l'ampliamento delle strutture sportive e l'espansione dell'attività, che durante questi cinque lustri ha reso Pratogrande uno dei principali poli sportivi del territorio lecchese.

Il lutto

Nelle giornate di domenica 13 e lunedi 14 febbraio il centro sportivo è rimasto chiuso a causa del lutto che ha colpito la Famiglia Milani, come annunciato da Fabio, Alessandra, figli di Pasquale, e da tutto lo staff di Pratogrande. Alle ore 15 di oggi si terrà il funerale presso la Chiesa Parrocchiale.