Valsassina: tragedia a Cremeno, uomo precipita dal ponte e muore

Tragedia in Valsassina. Poco prima di mezzogiorno la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per la caduta di un uomo di 42 anni dal ponte della Vittoria di Cremeno.

Sul posto si è portato il personale sanitario a bordo di un'automedica scattato da Lecco, così come sono stati allertati i carabinieri e i vigili del fuoco: niente da fare per la persona in questione, rinvenuta senza vita sotto al cavalcavia.

L'ipotesi più accreditata, anche vista la zona tristemente nota per questo tipo di avvenimenti, è quella legata al gesto volontario.