Lecco in lutto: è morto il cavalier Raffaele Colombo

Lecco in lutto per la scomparsa del cavaliere Raffaele Colombo. A darne notizia il Comune di Lecco, che si è unito al cordoglio per la morte del 75enne, che con Palazzo Bovara aveva instaurato una proficua collaborazione.

“Il sindaco Mauro Gattinoni e il vicesindaco, oltrechè assessore alla cultura, Simona Piazza lo ricordano con stima e affetto, per la sua determinazione e la sua passione, che hanno caratterizzato la solida e fruttifera collaborazione intercorsa tra Harmonia Gentium e il Comune di Lecco, specie nella promozione del fortunato Festival Europeo di Cori Giovanili "Giuseppe Zelioli", ai quali Raffaele Colombo si è dedicato fino all’ultimo con entusiasmo e abnegazione, oltre che per la Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa, la Rassegna Organistica “Giuseppe Zelioli" e il “Lecco Opera Festival”.

Mercoledì i funerali

Alla sua famiglia e alle persone a lui care va il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Lecco. Ai funerali, previsti per mercoledì 15 dicembre alle 15.30 presso la basilica di San Nicolò, parteciperà il vicesindaco Simona Piazza.