Lutto a Valmadrera per la scomparsa di Riccardo "Chicco" Rusconi. L'imprenditore 76enne è stato ritrovato senza conoscenza all'interno dell'azienda di via Piedimonte durante la giornata di mercoledì 29 marzo: i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili. La ditta Rusconi è una delle ditte storiche di autotrasporto di tutto il territorio, che va avanti da almeno quattro generazioni: il soprannome “Cavalant” li distingueva dagli altri Rusconi valmadreresi e deriva proprio dall’attività di trasporto iniziata con i cavalli.

“Riccardo - lo ricorda il sindaco Rusconi a nome dell'amminsitrazione comunale - è sempre stata persona schiva e generosa, corretta in tutti i rapporti e sensibile all’aspetto religioso. Il nostro conforto va alla moglie Anna Maria, ai figli Marco, Michele e Paolo e alla sorella religiosa Margherita”. I funerali si svolgeranno sabato 1 aprile alle 9.45 nella Chiesa Parrocchiale.

I soccorsi

Poco prima delle 8.30 di mercoledì 29 marzo la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata da una chiamata arrivata al numero unico per le emergenze (112): sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente a un'automedica. L'uomo, trovato riverso al suolo senza conoscenza, è stato caricato sull'ambulanza e trasferito presso l'ospedale Manzoni di Lecco; arrivato in via dell'Eremo, è stato ricoverato in codice rosso a causa della gravità delle sue condizioni.