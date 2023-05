Sgomento a Calolziocorte per la morte di Stefano Bonacina. L'uomo, 56 anni, ha perso la vita mercoledì dopo aver raccolto, cotto e ingerito piante e fiori. “Ragazzi purtroppo se n'è andato uno di noi. Non ci sono parole per descrivere il vuoto che tutti noi proviamo dopo tanti anni passati insieme a giocare, ridere e scherzare. Siamo vicini alla famiglia e per chi avesse la possibilità venerdì alle 15.30 ci sono i funerali a Calolzio”, mentre la camera ardente è stata allestita all'ospedale Mandic di Merate. Le parole sono del Centro Sportivo Imbersago, dove l'uomo aveva giocato per anni vestendo la maglia della #SOCCERLEAGUEIMBERSAGO34; prima era passato dall'Acd Calolzio e dalla Polisportiva Foppenico. Lascia la moglie Adriana e i figli Davide e Letizia.

Una passeggiata finita in tragedia

La causa di morte è probabilmente da ricondurre a un'intossicazione alimentare. L'uomo è stato ricoverato immediatamente all'ospedale di Merate in seguito al violento malessere subito dopo l'ingestione dei vegetali. Ma a nulla è valsa, purtroppo, la corsa verso l'ospedale. La certezza sulle cause del decesso non c'è perchè, stando a quanto viene riferito, non è stata disposta l'autopsia da parte delle autorità sanitarie.

L'uomo, grande appassionato di erbe officinali, era uscito di casa in giornata in cerca del tarassaco, una pianta erbacea particolarmente diffusa nei luoghi erbosi e areati e dalle molte virtù salutari. Stimola infatti la diuresi e aumenta la sintesi di bile e il flusso biliare, per purificare il fegato. È probabile però che abbia raccolto, involontariamente, fiore ed erbe non commestibili che ne hanno decretato la grave intossicazione.