Via Risorgimento: malore fatale, uomo muore per strada

Tragedia nel tardo pomeriggio di Lecco. Qualche minuto prima delle 18.30 i volontari della Croce San Nicolò e il personale giunto a bordo di un'automedica sono stati chiamati a intervenire qualche metro prima dell'incrocio tra via Risorgimento e via del Roccolo, nel rione di Belledo. L'intervento si è reso necessario per tentare di salvare la vita a un uomo di sessant'anni colpito da un malore mentre si trovava di fronte all'ingresso del condominio di colore bianco.

Purtroppo l'entrata in azione delle squadre è stata inutile: nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, l'uomo è stato dichiarato morto. Allertati anche gli agenti della Questura di Lecco.