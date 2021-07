Tragedia in Valsassina: cade sullo Zucco Barbesino, morto un sessantenne

Tragedia sulle montagne lecchesi nel pomeriggio di sabato 17 luglio. Intorno alle ore 14 un uomo di sessantuno anni, che sarebbe residente fuori provincia, è precipato durante una sessione di arrampicata nella zona dello Zucco Barbesino, che sorge a sinistra del più blasonato Zuccone Campelli a Barzio, nel cuore della Valsassina. La caduta è costata la vita all'uomo, in favore del quale si era attivata la macchina dei soccorsi.

Soccorsi inutili

Già in zona per l'intervento compiuto a Premana, l'elicottero di stanza a Bresso (Milano) si è portato sulla zona del sinistro insieme a una squadra dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione del Bione di Lecco; allertati anche i carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità dell'uomo deceduto.

Maggiori informazioni non appena possibile.