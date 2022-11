Addio al maestro Angelo Sormani, compositore di fama internazionale

Anche Lecco piange il musicista Angelo Sormani, raffinato compositore e uomo di cultura, morto all'età di 57 anni. Sormani abitava nel comune di Tavererio, nel Comasco, ma era da sempre legato alla città di Lecco e alla nostra provincia. Direttore dal 1999 al 2021 del Corpo Musicale “Alessandro Manzoni” di Lecco e dal 2007 al 2020 dell’Antico e Premiato Corpo Musicale di Mariano Comense, più di recente aveva diretto la banda Santa Cecilia di Costa Masnaga, l’ensemble "I Corni della Scala" e l'Insubria Wind Orchestra (IWO), di cui era stato fondatore.

Nella sua carriera ha collaborato come trascrittore, direttore e compositore con festival e progetti musicali, ottenendo inoltre significativi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali e venendo scelto come docente di masterclass, ospite delle principali bande d'Italia e membro di giuria di concorsi.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del sindaco Mauro Gattinoni a nome della città. "Il Comune di Lecco esprime il suo cordoglio per la scomparsa del maestro Angelo Sormani, compositore di fama internazionale e grande musicista. Sormani è stato Direttore della Banda Manzoni per tutti i 20 anni della mia Presidenza: ha saputo prendere per mano il Corpo musicale, che viveva un periodo di difficoltà, e ricostruire un grande gruppo di docenti e allievi, portandolo al livello che oggi tutti conosciamo. In questo periodo è nato e cresciuto tra noi un rapporto eccezionale, di stima e amicizia".

"La sua scomparsa - conclude Gattinoni - mi addolora profondamente: grazie Angelo per quanto hai generosamente dato alla Città di Lecco, ai giovani, alla cultura. L’Amministrazione comunale esprime la sua vicinanza alla moglie Caterina e ai figli".

Numerosi anche i ricordi e le condoglianze espresse sui social da parte di amici, conoscenti e collaboratori del maestro. "Oggi ci ha lasciati, dopo lunga malattia, Angelo Sormani - ha scritto sulla pagina Facebook di Scomegna Music Roberto Villata - Compositore raffinato, Sormani ha lavorato molto nel campo delle bande musicali sia come compositore che come direttore. Capace di scrivere per tutti i livelli di difficoltà, dal 2002 collaborava con la nostra Case Editrice con la quale ha pubblicato circa 60 lavori. Alcuni dei suoi lavori l'hanno portato ad essere conosciuto il tutto il mondo, in particolare le sue favole musicali fra cui 'Il Gatto con gli stivali', 'I musicanti di Brema' e 'Il piccolo principe'. Personalmente mi mancherà un amico, una persona gentile e modesta come ce ne sono poche! Ciao Angelo, buon viaggio". I funerali del compianto musicista verranno celebrati domani, giovedì 10 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa di Tavernerio.