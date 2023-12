27 dicembre 1923: Vittorio Emanuele III firma, nasce la Grande Lecco

La Grande Lecco compite cent'anni. Chiaramente non parliamo della visione allargata della città fornita in anni più recenti, ma di quella nata formalmente il 27 dicembre 1927 a Roma: fu re Vittorio Emanuele III a firmare - insieme al presidente del Consiglio dei Ministri Benito Mussolini - il regio decreto che unì Lecco a Castello Sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate, Germanedo e un pezzo di Maggianico (Sant'Ambrogio e Belledo), portando la popolazione complessiva a 35mila abitanti; il completamento del processo avvenne cinque anni dopo, nel 1928. Confini, gli ultimi tracciati, che sono quelli attuali, visto che le frazioni Ponte Azzone Visconti, San Michele e il territorio di Malgrate rimangono entità separate rispetto al capoluogo di provincia.

Unificazione nata comunque tra vari ostacoli, visto che la gran parte dei Comuni accorpati, oggi noti come i rioni di Lecco Alta, erano contrari al "tutti per uno": l'idea era quella di accorpare nove comuni e le due frazioni sopracitate, ma si arrivò a metterne insieme solo sei - con validità del provvedimento dal 1° marzo 1924 - e il primo sindaco della grande Lecco fu il dottor Angelo Tubi, eletto nel 1926. Nel 1928 s'inaugurò l'attuale sede municipale - in precedenza era in quel Palazzo Ghislanzoni di via Roma, 51 attualmente soggetto a ristrutturazione - alla presenza di Vittorio Emanuele III di Savoia in visita alla città. La comunicazione alla cittadinanza avvenne mediante l'apposizione di un manifesto.

Vittorio Emanuele III crea la Grande Lecco

Di seguito il testo del breve regio decreto:

"VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al comune di Lecco sono aggregati la parte del territorio del comune di Maggianico descritta nell'articolo seguente, nonché i comuni di Castello Sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate e Germanedo”.