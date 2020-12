Nevicata intensa sul Lecchese: autoarticolati e mezzi pesanti in panne

Era attesa in quantità abbondante, e non ha tradito le previsionie meteo. La neve è arrivata sul Lecchese portando il proprio fascino, ma anche tanti disagi alla viabilità e non solo, in questo lunedì 28 dicembre che coincide tra l'altro con il ritorno alla zona arancione (che proseguirà nei giorni 29 e 30 dicembre).

In alcune zone della provincia, in pianura, sono scesi tra i 10 e i 15 centimetri, bloccando alcune strade secondarie. I mezzi spalaneve sono in azione e la circolazione è garantita lungo le arterie principali. Questo però non ha impedito il verificarsi di alcuni disagi come quello avvenuto intorno alle 5 a Olginate, sulla Provinciale 72: un'autopompa della sede centrale dei Vigili del fuoco di Lecco è intervenuta per prestare soccorso a una serie di autoarticolati in panne a causa della forte nevicata. Gli interventi si sono protratti per ore.

Mezzi pesanti sono finiti in difficoltà anche sulla Strada Statale 36, al confine con la provincia di Monza in direzione Sud, in zona Casatenovo/Veduggio (foto sotto). A Olginate si è verificato il ribaltamento di un veicolo, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti, a Pescate un'auto condotta da una 34enne è uscita di strada rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.

Al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, prima delle 9, continuano a giungere numerose chiamate e le squadre sono impegnate in diversi interventi con i propri mezzi sul territorio provinciale. Crollate per il peso della neve diverse piante e rami di albero, anche al Parco Belgiojoso a Lecco.

Black-out e ritardi dei treni

In alcuni comuni del lago sono stati segnalati black-out elettrici causati dalla forte nevicata, che hanno temporaneamente lasciato al buio la cittadinanza.

Disagi anche per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, già limitata nel numero di corse nella giornata di ieri per l'allerta neve: Trenord informa che alcuni coinvogli sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano viaggiano con ritardi fino a 15 minuti.

