Neve e vento in Valsassina: strada chiusa per un'ora

Lungo intervento dei pompieri in Valsassina. Nella tarda mattinata di martedì 27 febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Cremeno, al Ponte della Vittoria, per tagliare delle piante pericolanti lungo via Milano, colpite dall'ondata di maltempo che ha portato vento e neve in quelle località. Per circa un'ora la strada è rimasta chiusa: i pompieri hanno operato con un'autopompa serbatoio e un'autoscala, tagliando le piante e ripristinando le condizioni di sicurezza.

L'allerta meteo per la neve

Dopo il fenomeno della 'grandinata' invernale di sabato è ora il turno della neve: dalle 00.00 di oggi, 26 febbraio, è infatti in vigore un bollettino di colore arancione (criticità moderata) sulle Prealpi lecchesi, che durerà 24 ore. Diramata dalla sala regionale di protezione civile anche un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico.

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 37 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.722 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.