Nella notte scesi fino a 30 centimetri di neve: gran lavoro dei Vigili del fuoco

La nevicata che ha colpito il Lecchese nella seconda parte della giornata di mercoledì, intensificandosi nelle ore notturne, ha creato non pochi disagi.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco sono stati costretti a decine di interventi, dal recupero mezzi pesanti bloccati nella neve al taglio di piante e alla rimozione di cavi pericolanti. Ad Annone Brianza le squadre sono intervenute per spegnere l'incendio che ha colpito un'auto.

Cumuli anche in pianura

La neve è scesa copiosa in tutto il territorio, anche in zone pianeggianti: in Brianza si sono registrati (dati Centrometeolombardo) 12 centimetri a Bevera di Sirtori e 14 a Casletto di Rogeno. Accumuli significativi in quota, con 30 centimetri a Valcava, 20 a Erve e 22 a Monte Marenzo (dati Meteo Val San Martino). In Valsassina 30 centimetri ai Piani di Bobbio, in quota cumuli fino a 60 cm.

L'evoluzione meteo

Per oggi, giovedì 9 dicembre, si attende una mattinata all'insegna delle nuvole, con schiarite che nel corso della giornata diventeranno sempre più ampie. Cieli sereni dalla serata. Le precipitazioni saranno assenti. Le massime sono in rialzo e favoriranno lo scioglimento della neve in pianura.