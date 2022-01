Furto e appropriazione indebita, arrestato per esecuzione pena

Trasferito in carcere per dare esecuzione alla pena definitiva a suo carico per reati legati a furto e appropriazione indebita. Nella giornata di ieri, sabato 29 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Costa Masnaga hanno arrestato M.N., pregiudicato 37enne residente nel comune di Nibionno.

Il blitz è scattato in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Lecco, dovendo l'uomo scontare una pena definitiva residua di anni 2, mesi 6 e giorni 26 di reclusione per furto in abitazione, appropriazione indebita e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, commessi in vari comuni del territorio nazionale tra il 2014 ed il 2017. La persona arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata portata nella Casa Circondariale di Pescarenico, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.