Cade in un canale, soccorso 35enne

Paura per un 35enne caduto in un canale a Nibionno. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 ottobre, in via Angelo Carpani. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha subito inviato sul posto un'autopompa e una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) per aiutare l'uomo che fortunatamente non avrebbe comunque riportato ferite gravi.

In poco tempo gli operatori hanno imbarellato il ferito trasportandolo poi fino all'ambulanza. Quindi il successivo trasferimento del paziente in ospedale. L'intervento di soccorso è stato attivato in codice giallo e proseguito in verde. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri.