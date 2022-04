Notte troppo alcolica, giovane ricoverato in ospedale

Un'altra nottata troppo alcolica. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire a Lecco per soccorrere un ragazzo di 19 anni che aveva ecceduto con bevande alcoliche. L'allarme per intossicazione etilica è scattato all'1.30 sul Lungolario Piave in codice giallo. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Cri di Lecco.

Dopo le prime cure portate sul posto, il giovane è stato trasferito in ambulanza (sempre in codice giallo) all'ospedale Manzoni di Lecco. Un episodio simile era avvenuto la notte precedente a Merate, con protagonista, suo malgrado, un trentenne. Anche nel Lecchese si ripetono purtroppo episodi di eccesso di alcolici.