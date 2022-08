Notte segnata da alcol e violenza a Lecco: tre giovani finiscono in ospedale

Ancora una volta notte movimentata nel Lecchese, segnata da alcol e violenza, nella quale tre giovani sono finiti in ospedale.

L'evento più rilevante intorno alle 3 a Pradello a Lecco, dove si è consumata un'aggressione: a farne le spese un 18enne rinvenuto privo di sensi (ma senza traumi esterni evidenti), subito trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni dal personale della Croce rossa. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.

Un'ora prima l'ambulanza, questa volta della Croce San Nicolò, era stata costretta a intervenire sempre a Pradello per soccorrere una 18enne colpita da intossicazione etilica.

Un altro caso di eccesso di consumo di alcolici si è verificato nella notte fra sabato e domenica, in via Nazario Sauro a Costa Masnaga prima della 1: un 30enne è stato soccorso dal personale dell'Sos Lurago e trasportato in codice verde all'ospedale di Erba.

