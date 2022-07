Un altro episodio violento nella notte a Lecco

Un altro episodio violento a Lecco. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire nella notte tra sabato 2 e domenica 3 luglio sul lungolago cittadino per prestare aiuto a un giovane di 22 anni. Stando alle prime informazioni a disposizione, il ragazzo sarebbe stato vittima di un'aggressione.

L'allarme è scattato alle 3.45 sul lungolario Piave in codice giallo. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 22enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Manzoni di Lecco. L'intervento è proseguito in codice verde, le ferite riportate dal ragazzo non dovrebbero quindi fortunatamente essere gravi. Allertata anche la Questura cittadina. Nell'ultimo periodo sono stati diversi gli episodi violenti avvenuti in città, tra risse e aggressioni.