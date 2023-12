Nutria lapidata, aperta un'indagine sui ragazzi

Il caso della nutria lapidata al Bione torna fare capolino. La procura dei minori ha aperto un fascicolo d'indagine sulla vicenda che vede come protagonisti alcuni giovanissimi. Nei primi giorni di novembre 2023 tre ragazzi hanno preso a sassate un esemplare della diffusa speciae nei pressi del campo sportivo e l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) inviò una denuncia presso il Tribunale dei Minori di Milano che ha competenza anche sulla provincia di Lecco.

“È notizia delle ultime ore che il Tribunale dei Minori di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta sull'accaduto”, fa sapere la medesima associazione ambientalista. Venerdì pomeriggio il presidente di Aidaa Lorenzo Croce, firmatario della denuncia, è stato sentito dalla Polizia Locale di Pregnana Milanese come persona informata sui fatti: “Si è trattato di una verbalizzazione avvenuta su richiesta del Tribunale dei minori di Milano in cui sono stati affrontati e approfonditi alcuni aspetti della vicenda, ci aspettiamo nelle prossime settimane ulteriori sviluppi positivi”.

La medesima associazione aveva messo una taglia da tremila euro sui giovani, scoperti nel giro di un paio di giorni da una cittadina.

L'aggressione della nutria a Lecco

Nella clip, registrata nella zona in cui si trova la piazzola per l'atterraggio degli elicotteri realizzata all'esterno del centro sportivo "Al Bione" e della sede del Soccorso alpino e speleologico, si vede uno dei due mentre lancia una pietra di dimensioni non banali verso una delle tante nutrie che affollano le rive del torrente e del lago; l'animale, colpito in pieno, si dimena e poi - come si vede negli ultimi frame - tenta di lasciare la zona in cui ha subìto un'aggressione totalmente ingiustificabile. Tutto per fare i fighi sui social.