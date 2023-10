Sottoposto all'obbligo di firma continua a rubare: arrestato

Sottoposto all'obbligo di firma torna a rubare: arrestato dai carabinieri. I militari del Comando provinciale di Lecco hanno arrestato un 23enne in esecuzione di un'ordinanza della Corte d'appello di Milano. L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - il cosiddetto obbligo di firma - per una rapina compiuta nel 2021, è stato denunciato per due furti perpetrati ai danni di esercizi commerciali commessi rispettivamente il 28 e 30 agosto scorsi.

Quando il giovane si è presentato presso la stazione carabinieri di Lecco per la firma, i militari dell’arma, in esecuzione dell’ordinanza che ha sostituito la misura in atto con quella della custodia in carcere, lo hanno arrestato e portato in carcere.