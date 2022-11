Fumi sospetti nel cielo della Brianza: indagano i pompieri

Odori sospetti scuotono la Brianza lecchese. Intorno alle 23 di lunedì 28 novembre il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco è stato allertato a intervenire nella zona a cavallo tra Rogeno, Cesana Brianza, Annone Brianza e Bosisio Parini: molteplici le chiamate arrivate in piazza Bione per la probabile dispersione in aria di un odorizzante, che in piccole dose serve per odorizzare il metano; il gas, com'è noto, in natura è inodore.

Le indagini per gli odori sospetti in Brianza

Dallo stesso Comando VV.FF. di Lecco sono state mobilitate due partenze, mentre una terza è stata inviata in zona dal Distaccamento Volontari di Valmadrera: le tre squadre hanno monitorato la situazione con strumentazioni specifiche. Poco prima dell'una di notte la dispersione si è allargata anche alla zona di Oggiono e le squadre hanno continuato a portare avanti gli accertamenti del caso