Oggiono, diminuisce il numero dei contagi. «Ora è il momento di essere responsabili»

Emergenza covid, a Oggiono la situazione è in miglioramento, ma nella giornata di mercoledì si è registrato un nuovo decesso. Il sindaco Chiara Narciso si è appellata al senso di responsabilità dei suoi concittadini per affrontare nel migliore dei modi questa fase di allentamento delle misure di contenimento dell'epidemia.

«La situazione sta migliorando rapidamente - ha spiegato in un video messaggio rivolto alla cittadinanza - Martedì avevamo 74 positivi, oggi (mercoledì, ndr) siamo a 70. I contagi diminuiscono di giorno in giorno e aumenta il numero dei guariti. Come accaduto nelle scorse settimane, i positivi non hanno sintomi gravi e si trovano a domicilio. Ma abbiamo anche persone ricoverate in ospedale e che stanno affrontando situazioni difficili. Oggi purtroppo abbiamo avuto la brutta notizia di un nostro concittadino che, ricoverato in ospedale, non ce l'ha fatta».

«Significa - prosegue Narciso - che ci sono persone fragili, soprattutto anziani e con malattie progresse, che devono essere e possono essere protette dai nostri comportamenti. La situazione sta migliorando anche in virtù delle limitazioni che abbiamo affrontato insieme in queste settimane e che per fortuna stanno dando i loro frutti. Ora che le limitazioni si stanno allentando è importante che tutti manteniamo comportamenti responsabili».

L'appello del sindaco