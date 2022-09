Vasca d'olio va in fiamme: incendio in ditta

Incendio e pronto intervento dei pompieri per sedare il rogo divampato all'interno di una ditta di Oggiono. L'allarme è scattato alle ore 18 di oggi, mercoledì 14 settembre, in via Per Dolzago. Fiamme e fumo si sono propagati da una vasca di olio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 3 squadre a bordo di due autopompe serbatoio e di un'autobotte.

Le squadre erano già in zona per un'altra chiamata e, giunte sul posto, hanno presto spento il rogo. Il tempestivo intervento di soccorso tecnico urgente ha infatti permesso di "attaccare" l'incendio in pochissimo tempo ed evitare così il propagarsi delle fiamme ad altri spazi e locali dell'azienda.