Uomo investito a Oggiono, soccorsi in azione

Paura per un anziano investito questa mattina a Oggiono. L'uomo, 76 anni, è stato travolto da un veicolo lungo via Papa Giovanni XXIII, all'altezza del civico 64. Ancora in via di risostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 9 di venerdì 13 gennaio.

Dopo l'allarme alla Centrale del 118, sul posto si è presto portata l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate. Dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro, il 76enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco.