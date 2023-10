È morto l'operaio rimasto ferito sul lavoro a Oggiono

Un'altra tragedia sul lavoro. Purtroppo non ce l'ha fatta l'operaio 56enne vittima giovedì di un grave infortunio in un'azienda di Oggiono. Luciano Beretta, classe 1966 e residente a Missaglia, è morto nelle scorse ore a seguito delle gravi ferite riportate. L'intervento dei soccorsi con l'elicottero in codice rosso era stato immediato, ma le condizioni dell'uomo erano apparse da subito molto critiche: colpito al collo da un tubo in ferro che gli aveva provocato una forte emorragia e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, Beretta si è spento nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre nel reparto di rianimazione dell’ospedale Manzoni di Lecco, dove era stato ricoverato.

Molte le attestazioni di dolore e vicinanza nei confronti dei famigliari di Luciano Beretta, che lascia la moglie e una figlia. Non appena saputa la tragica notizia, per lui è stato deciso un minuto di silenzio e di raccoglimento questa mattina proprio a Oggiono, dove l'Anmil stava svolgendo le celebrazioni per la 73° Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Beretta era molto conosciuto anche per la sua grande passione per la pesca. Tra le parole di cordoglio, quelle postate sui social dal consigliere della Provincia di Lecco Stefano Simonetti, presidente provinciale della Fipsas, insieme a una bella foto del compianto 56enne: "Ciao Luciano, ti voglio ricordare così.... Grazie per quello che hai fatto verso i più deboli, il mondo della pesca sportiva e la sezione provinciale ti ricordano con tanto affetto. Un abbraccio a tutta la sezione di Missaglia".