Incidente tra auto e moto, 57enne soccorso d'urgenza

Schianto questa mattina a Oggiono tra un'auto e una moto con i soccorsi subito entrati in azione in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto poco prima di mezzogiorno di sabato 6 maggio lungo la via per Lecco. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad avere la peggio un uomo di 57 anni. Sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera, allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate.

Dopo lo spavento iniziale, le condizioni del 57enne sono fortunatamente apparse meno gravi dell'inizio, ma comunque serie: dopo le prime cure ricevute sul posto, il paziente è stato infatti trasportato in ospedale in codice giallo per curare le ferite riportate a seguito dell'impatto.