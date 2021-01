Controlli anticovid, a Olginate due bar e sette clienti sanzionati per 3.600 euro

Tra ieri e oggi la Polizia locale di Olginate ha sottoposto a controlli cinque bar ed esercizi pubblici del paese per verificare il rispetto delle normative anticovid. Tre di essi erano in regola, mentre altre due attività di somministrazione di cibo e bevande sono risultate non rispettose delle disposizioni contenute nei Dpcm.

Nonostante ci fosse solo la possibilità di asporto e consegna a domicilio, alcuni clienti sono stati trovati intenti a bere a a consumare all'interno dei due bar. Sono così scattate sanzioni da 400 a mille Euro per ciascuno dei sette avvenitori e per i due titolari: in totale 3.600 Euro di sanzioni. Le attività sono poi state chiuse con segnalazione alla Prefettura di Lecco, alla quale toccherà ora stabilire se la chiusura durerà cinque o più giorni, fino a un massimo di trenta.

Ad entrare in azione, secondo le direttive del comandante Matteo Giglio, sono stati il vice Marco Maggio e i colleghi Francesco Carroccio e Fabrizio Malighetti.

«Da inizio pandemia abbiamo effettuato diversi controlli sul territorio olginatese e nel complesso i cittadini e le persone sottoposte a verifiche si sono dimostrate rispettose delle regole - ha precisato il vicecomandante Maggio - Ieri e oggi siamo poi intervenuti per verificare la situazione all'interno di cinque attività di somministrazione di cibo e bevande, e due di esse non sono risultate in regola rispetto alla possibilità del solo asporto o della consegna a domicilio di prodotti. Questi controlli sono stati avviati anche a seguito delle segnlazioni arrivate da parte di alcuni cittadini e di altri esercizi commerciali che stanno invece rispettando le regole. Va detto che una volta scoperti e sanzionati, anche i diretti interessati hanno capito di aver sbagliato».