Esplode la batteria di un muletto a Olginate: 42enne in ospedale

Infortunio sul lavoro il giorno successivo alla ricorrenza del Primo Maggio. Un 42enne è rimasto ferito in modo serio a seguito dell'esplosione della batteria di un muletto all'interno di un impianto lavorativo di Olginate. L'allarme è scattato in una minuteria metallica di via Postale Vecchia nella mattinata di oggi e sul posto la centrale di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato un'ambulanza della Croce rossa di Lecco in codice giallo. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco vista la dinamica dell'accaduto. Allertati inoltre i carabinieri e gli ispettore di Ats Brianza.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente diventato infortunio. Non è ancora noto se il 42enne stesse utilizzando il muletto o stesse compiendo delle opere di manutenzione al mezzo: la certezza è che a un tratto la batteria del muletto è scoppiata. L'onda d'urto provocata dall'esplosione dell'accumulatore ha travolto l'uomo ferendolo in modo serio. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il paziente è stato trasportato sempre in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Avrebbe riportato alcuni traumi al volto e al torace.