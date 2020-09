Domani a Olginate i funerali del 47enne ucciso a colpi di pistola

Verranno celebrati domani pomeriggio, sabato 19 settembre alle ore 14 nella chiesa di Olginate, i funerali di Salvatore De Fazio, ucciso domenica a colpi di pistola nella frazione di Santa Maria. Un vero e proprio agguato a seguito di un probabile regolamento di conti legato a una rissa avvenuta la sera prima.

Nella sparatoria è rimasto gravemente ferito anche il fratello Alfredo, ora ricoverato in ospedale a Varese. Il presunto omicida sarebbe Stefano Valsecchi, 54enne residente nella vicina Calolziocorte dove all'alba di oggi, venerdì, è scattato un imponente blitz da parte dei Carabinieri anche con l'utilizzo in un elicottero che ha più volte sorvolato i cieli in frazione La Cà, dove si trova l'abitazione di Valsecchi. Al momento il fuggitivo non sarebbe ancora stato individuato. Continua dunque la caccia all'uomo.

Saranno in tanti domani a dare l'addio a Salvatore De Fazio, 47 anni, il cui assassinio ha sconvolto la comunità olginatese. «I fatti di domenica ci hanno toccato molto: è stata inferta con inaudita violenza una ferita alla comunità tutta - ha dichiarato il sindaco Marco Passoni - Un atto abnorme che lascia sgomenti e impone una condanna collettiva. Il nostro primo pensiero è il cordoglio per la famiglia della vittima, cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Come Amministrazione abbiamo chiesto immediatamente, con ancora più forza, un maggior presidio e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine al fine di garantire sicurezza e tranquillità alla nostra comunità. Tutti i soggetti e le risorse dell'Amministrazione sono in questo momento dedicate alla collaborazione con le forze dell'ordine per fare chiarezza sulla triste vicenda e per rendere giustizia».

I funerali di domani avranno inizio con le recita del Rosatio alle 14 nella chiesa di Sant'Agnese, in centro Olginate. Alle 14.30 avrà poi inizio la messa.