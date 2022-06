Un'altra auto in fiamme, Vigili del Fuoco in azione a Olginate

Un'altra macchina in fiamme nel territorio lecchese. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire la scorsa notte a Olginate per spegnere l'incendio che ha avvolto un'autovettura posteggiata in via Cantù, la strada che attraversa il centro del paese. Le fiamme sono divampate poco dopo le ore 22 di giovedì 24 giugno. Il fumo era ben visibile in tutta la zona.

I pompieri del Comando di Lecco sono presto giunti sul posto con 2 automezzi - un'autopompa serbatoio e un'autobotte con a bordo 7 Vigili del Fuoco - per sedare il rogo della vettura e mettere in sicurezza l'intera area circostante. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora e 30 minuti. Per fortuna non ci sono stati feriti.