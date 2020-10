Raduni di moto non autorizzati e impennate pericolose: blitz della Polizia locale con denuncia e sanzioni

Preoccupano a Olginate e a Valgreghentino i "raduni clandestini" di moto organizzati da alcuni giovani nelle ultime settimane. Una serie di gare soprattutto nella zona industriale a lago con pericolose impennate, accelerazioni ed esibizioni sulle due ruote. Della situazione è venuta a conoscenza anche la Polizia locale subito intervenuta con controlli, sanzioni e una denuncia. In azione gli agenti guidati dal comandante Matteo Giglio in accordo con il sindaco di Olginate Marco Passoni. Le autorità locali sono venute a conoscenza dei raduni anche tramite il tam tam sui social.

«Si tratta di pericolose iniziative rimbalzate su gruppi instagram ed Fb, delle quali siamo venuti a conoscenza anche a seguito di una segnalazione - spiega l'agente Marco Maggio - Insieme ai colleghi di Valgreghentino siamo subito intervenuti con una serie di controlli e, dove possibile e previsto dal Codice della Strada, anche con sanzioni, per evitare che si potessero ripetere situazioni di pericolo per loro e per i passanti. La zona più battuta è quella industrale di via Libero Grassi, non lontana dal lungolago. Ci sono raduni con anche una quarantina di partecipanti, molti dei quali minorenni. Noi stiamo agendo soprattutto in ottica di prevenzione e sicurezza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ritrovo in sè non costituirebbe un illecito, ma i comportamenti tenuti, in particolare le impennate, sì. Ad oggi la Polizia locale ha così potuto mettere sotto sequestro alcune moto modificate, elevando inoltre diverse multe e sanzioni. C'è anche una denuncia per targa contraffata scoperta dopo che una persona non si è fermata all'alt intimato dai vigili durante i controlli. Il fenomeno sembra però non essersi ancora fermato: i controlli contro le "impennate clandestine" continueranno quindi anche nelle prossime settimane.