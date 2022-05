Olio in strada: chiuse varie vie di Lecco, traffico in sofferenza

Olio, chiusure e traffico nel menù di pranzo lecchese. Nel primo pomeriggio di venerdì 6 maggio varie vie della città sono state chiuse per permettere l'intervento di pulizia dell'asfalto da una lunga striscia oleosa - verosimilmente gasolio - visibile in alcune zone molto battute di Lecco. Da corso Matteotti in giù, fino alla alla Stazione: gli agenti della Polizia Locale sono stati costretti a chiudere via Parini e via Alessanro Volta per permettere l'intervento.



Traffico in via Parini

Traffico rallentato

La necessaria interdizione al traffico veicolare ha ovviamente creato dei disagi alla circolazione, già sotto stress a causa della contemporanea uscita di centinaia di studenti, con la relativa mobilitazione massiccia dei mezzi, dagli Istituti cittadini.

Traffico per entrare a Lecco