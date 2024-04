È il vicino di casa di Perluigi Beghetto l'uomo arrestato per l'omicidio del 54enne assessore comunale. Durante la mattinata di domenica 21 aprile i carabinieri del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti in via Stoppani, nel territorio comunale di Esino Lario, per ammanettare il 60enne resosi protagonista dell'aggressione costata la vita al noto apicoltore di Usmate Velate (Monza e Brianza), che era proprietario di una seconda casa sita proprio nel territorio del piccolo comune montano.

L'omicida avrebbe usato un falcetto da giardinaggio per colpire Beghetto, mettendo così tragicamente fine a un diverbio: sul posto sono arrivati il sostituto procuratore di turno della Procura di Lecco e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco, che hanno eseguito i primi rilievi e hanno proceduto con l'arresto del 60enne.

L'omicidio di Pierluigi Beghetto a Esino Lario

Pierluigi Beghetto, assessore del Comune di Esino Lario, è stato assassinato da un uomo verosimilmente affetto da problemi psichiatrici mentre si trovava in via Verdi: intorno alle 9 di domenica 21 aprile il 53enne è stato colpito a morte tramite l'utilizzo di un coltello che gli ha provocato delle ferite mortali. Sul posto si sono portati i soccorritori: l'elisoccorso è stato fatto decollare dalla base di Caiolo (Sondrio), mentre via terra sono arrivati i soccorritori del Soccorso Bellanese.

Il legame tra Beghetto e l'aggressore

L'assessore abitata a Usmate con la moglie e due figli, mentre era proprietario di una seconda casa nel piccolo comune lecchese: qui era molto conosciuto in quanto apicoltore e per il lavoro fatto in supporto alle attività. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Lecco: i militari avrebbero già individuato il presunto aggressore, un uomo risiedente in paese già noto per le sue difficoltà economiche, descritto come una persona molto violenta; Beghetto, per supportarlo, lo avrebbe impiegato saltuariamente in azienda.