“Silvia e Paola sono tutto per me”: Mirto Milani racconta l'omicidio di Paola Ziliani

Paola Ziliani è stata uccisa da Silvia e Paola Zani, le figlie, con l'aiuto di Mirto Milani. Il lecchese di Olginate, prossimo ai 30 anni, è stato condannato all'ergastolo per il terribile omicidio dell'ex vigilessa commesso a Temù. Il caso è finito a "Un giorno in pretura", programma di approfondimento trasmesso sui canali Rai: “Quelle ragazze sono tutto per me e non volevo perderle”, ha confessato il giovane lecchese durante il processo tenutosi nell'aula della Corte d'Assise di Brescia.

Un rapporto poliamoroso sfociato nell'omicidio, con tanto di patto di non segretezza stretto nel trio che ha tenuto fino a quando Milani non si è confessato con un compagno di cella: è stato quest'ultimo a informare i pm di quanto è realmente avvenuto nel Bresciano durante l'estate del 2021, facendo così cadere il muro tirato in piedi per complicare le indagini. “Abbiamo ucciso mamma perché pensavamo volesse avvelenarci”: questa le giustificazione data dalle due sorelle al presidente del collegio Roberto Spanò durante la deposizione.

I tre hanno rivelato di aver preso spunto da alcune serie televisive - com'era stato scritto anche nelle motivazioni della sentenza - per portare a termine di loro atto di follia a sangue freddo, iniziato dando alla mamma un muffin imbottito di benzodiazepine, farmaco rubato dalla casa di riposo nella quale lavorava Silvia Zani. Le resistenze della donna hanno portato al soffocamento e all'occultamento del cadavere, ritrovato dopo qualche settimana vicino al fiume Oglio. “Non riesco a perdonarlo”, queste le parole di Mirna Donadoni, mamma di Mirto Milani che ha affidato i propri pensieri a una lettera.

Le indagini

Gli inquirenti erano arrivati a loro tre dopo mesi e mesi di indagini. L'ex agente di polizia locale di Temù, che da qualche tempo risiedeva a Roncadelle, era scomparsa l'8 maggio del 2021, ma il suo corpo senza vita venne trovato tempo dopo, ad agosto, quando una piena del fiume Oglio lo ha dissepolto dall'argine dov'era stato sotterrato. A trovarlo è stato un bambino di meno di 10 anni: stava passeggiando insieme al padre, con il suo cane, quando si è avvicinato al luogo dove la donna giaceva da tre mesi.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, sulla base anche di rilievi medici poi confermati dalle confessioni, la donna (probabilmente già morta il giorno della sua scomparsa) sarebbe stata prima stordita con dei farmaci e poi soffocata, quando ormai non sarebbe più stata in grado di reagire.

Chi è Mirto Milani

Classe 1994 e originario di Lecco, Mirto Milani era musicista, tenore e sopranista: dal 2017 iscritto al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Al tempo dell'arresto già risiedeva a Roncola San Bernardo, in provincia di Bergamo, ma per molti anni ha vissuto nel Lecchese, tra Calolziocorte e Olginate. Diplomato come geometra a Calolziocorte, si è laureato nel 2017 in Scienze psicologiche con una tesi su musica e dislessia. Era il fidanzato di Paola Zani, la figlia di più grande di Laura Ziliani: insieme a lei e a Silvia Zani è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere.