Omicidio in stazione a Calolzio, l'assassino condannato a 19 anni

Dovrà scontare 19 anni di reclusione Guebre Harouna, il 25enne autore dell'omicidio commesso il 29 agosto scorso in stazione a Calolziocorte. A perdere la vita, colpito da più di una coltellata, Malcom Mazou Darga, 23 anni, originario del Burkina Faso, cresciuto ad Airuno ma trasferitosi con la famiglia poche settimane prima proprio a Calolzio, non lontano dal luogo della brutale aggressione.

La Corte di Assise di Como nel condannare a 19 anni di reclusione Guebre Harouna per il reato di omicidio volontario non ha riconosciuto la sussistenza dell'attenuante della provocazione: la Corte d'assise, come si legge nel dispositivo della sentenza pronunciata nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, ha escluso l'aggravante dei futili motivi e ha applicato le circostanze attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente.

L'accoltellamento davanti alla madre

Malcom Mazou Darga era stato aggredito nel pomeriggio di martedì 29 agosto 2023. Poco dopo le 14 un alterco avvenuto all'interno della stazione ferroviaria di Calolziocorte era degenerato in un accoltellamento: il 23enne del Burkina Faso - con ferite da taglio all'addome e alla gamba - versava in gravissime condizioni all'arrivo dei Volontari del Soccorso, supportati da un'automedica, tanto che era stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco per il ricovero in pronto soccorso. La violenta aggressione era avvenuta davanti agli occhi della madre della vittima. Le tracce di sangue erano ben visibili sulla banchina ferroviaria, tra i binari due e tre.

Il ragazzo era morto verso le 15.30 dopo i disperati tentativi di salvataggio operati dal personale sanitario: troppo gravi, infatti, le ferite riportate. Il Nue 112 aveva allertato anche la Questura di Lecco: gli agenti della Polizia ferroviaria erano poi stati incaricati di avviare le indagini del caso ascoltando i testimoni presenti in stazione e visionando le immagini della videosorveglianza. Nel giro di una settimana era stato fermato il presunto colpevole, poi giudicato dalla Corte responsabile dell'omicidio.