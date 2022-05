Omicidio Ziliani, confessa anche la figlia: il movente è economico

Dopo il lecchese Mirto Milani, anche Silvia Zani confessa l'omicidio della mamma Laura Ziliani. La figlia maggiore della vittima, 27enne fidanzata proprio con Milani, durante l'interrogatorio avvenuto nel carcere di Verziano - dove si trova dallo scorso 24 settembre - ha ammesso di aver ucciso la madre, ex vigilessa.

La giovane donna, riferisce BresciaToday.it, avrebbe anche confermato la ragione che avrebbe spinto lei, il fidanzato musicista originario di Lecco, e la sorella minore Paola Zani ad uccidere l'ex vigilessa di Temù. Il trio, come stabilito dagli inquirenti, avrebbe agito per mettere le mani sull'eredità di Laura Ziliani, che deteneva diverse proprietà immobiliari in Valcamonica, e risolvere - quindi- i rispettivi problemi economici. Proprio in queste ore anche la sorella minore Paola sta rispondendo alle domande del pm Caty Bressanelli, titolare delle indagini. Tutti e tre sono stati arrestati, lo scorso settembre, con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Le indagini

Gli inquirenti erano arrivati a loro dopo mesi e mesi di indagini. L'ex agente di polizia locale di Temù, che da qualche tempo risiedeva a Roncadelle, era scomparsa l'8 maggio del 2021, ma il suo corpo senza vita venne trovato tempo dopo, ad agosto, quando una piena del fiume Oglio lo ha dissepolto dall'argine dov'era stato sotterrato. A trovarlo è stato un bambino di meno di 10 anni: stava passeggiando insieme al padre, con il suo cane, quando si è avvicinato al luogo dove la donna giaceva da tre mesi.

L'omicidio

Secondo la ricostruzione dell'accusa, sulla base anche di rilievi medici, la donna (probabilmente già morta il giorno della sua scomparsa) sarebbe stata prima stordita con degli ansiolitici e poi soffocata in modo non violento, quando ormai non sarebbe più stata in grado di reagire.