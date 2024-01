"Continua ad aiutare dal cielo questo piccolo paese che hai amato"

"Ora tu sei tra i Santi e ci potrai aiutare più di prima. Resta vicino a questo piccolo paese che hai amato.” Queste le parole di don Marino Colombo nel corso della messa concelebrata con don Vittorio Bianchi, collaboratore a Visgnola di Bellagio, ai funerali di Pierfranco Negri. Un commosso addio celebrato nella sua natìa Onno, frazione di Oliveto Lario, dove nella chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro Martire sono stati in tanti a voler tributare l'ultimo saluto al giornalista, ex insegnante, e anima dell'emittente televisiva Televallassina a cui aveva portato la sua grande voglia di ricerca, unita a un grande sapere e passione per la storia. E poi ancora il prezioso impegno civico di Negri nella pubblica amministrazione.

"Una persona di straordinarie doti umane e culturali"

"Purtroppo è capitato, non se lo meritava proprio. Era una persona gentile, corretta e collaborativa e lo è stato per i 10 anni del mio mandato" ricorda l'ex sindaco di Oliveto, Bruno Polti. "Siamo addolorati, ma non possiamo che ringraziarti per il tuo impegno in tutti questi anni, da Lassù ci darai una mano" - ha detto a sua volta l'attuale primo cittadino Federico Gramatica che in forma ufficiale, con il gonfalone, ha presenziato alle esequie di Pierfranco Negri. Presenti anche le delegazioni degli alpini del gruppo di Limonta e dalla Valtellina a rendere l'ultimo saluto istituzionale "a questa persona di straordinarie doti umane e culturali". (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)