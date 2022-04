Operazione antidroga dei carabinieri, nei guai due uomini domiciliati nell'Alto Lago

Un arrestato e un denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati quasi 1 chilo di hashish e marijuana, della cocaina, materiale da taglio e per il confezionamento, e poi ancora 10 telefoni cellulari e circa 2.500 euro in contanti suddivisi in mazzette. Questo l'esito dell'operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga in bassa Valtellina, portata avanti dai Carabinieri di Sondrio (in particolare dai militari del Nucleo Investigativo del capoluogo Valtellinese) in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio e i Carabinieri delle Compagnie di Chiavenna, Lecco e Sondrio.

Ripetute segnalazioni da parte del cane antidroga dell’Arma

Nel corso dell'intervento, gli investigatori dell’Arma di Sondrio sono intervenuti in un’area pubblica della Bassa Valle dove un 50enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato mentre si stava incontrando con un 65enne extracomunitario gravitante tra Milano ed il Lecchese. Nel corso della perquisizione il 50enne è stato trovato in possesso di circa 1.000 euro, suddivisi in due mazzette, e 2 telefoni cellulari, mentre il 65enne aveva addosso quasi 1.500 euro in contanti, suddivisi in 3 mazzette occultate in differenti posizioni, e 6 telefoni cellulari.

Le perquisizioni a Colico e Dervio: arrestato un 50enne e denunciato un 65enne

Le ripetute e marcate segnalazioni da parte del cane antidroga dell’Arma ha poi spinto i militari ad estendere le perquisizioni personali e veicolari presso i domicili dei due uomini, domicili situati a Colico e a Dervio, comuni dell'Alto Lago Lecchese. Così che è scattato l’arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del 50enne perché trovato in possesso di circa 600 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana, suddivisa in panetti da 100 e 60 grammi, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente ed ulteriori 2 telefoni cellulari.

A casa del 65enne i carabinieri hanno invece trovato circa 3,5 grammi di cocaina, sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente ed ulteriori 6 telefoni cellulari: l'uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Pescarenico a disposizione della Procura della Repubblica di Lecco.