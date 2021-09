Paderno d'Adda: trovato il corpo senza vita di Orquidea Rosario. Era scomparsa da giorni

Si sono concluse intorno alle 18 di lunedì 13 settembre le ricerche di Orquidea Rosario, 45enne di Paderno d'Adda scomparsa durante la scorsa settimana. Il corpo senza vita della donna, uscita di casa durante la giornata del 9 settembre dichiarando di voler passeggiare lungo l'Adda in zona Stallazzo, è stato ritrovato sul gretto del fiume Adda, in un tratto impervio localizzato intorno al Santuario della Madonna della Rocchetta.

Il recupero della salma

Una volta individuata la salma si è attivata la macchina del soccorso per il recupero: i pompieri si sono portati sul posto con una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) del Comando di Lecco, composta da tre unità, e una squadra di cinque volontari del Distaccamento di Merate; i pompieri hanno lavorato fino a mezzanotte per il recupero.

Come approfondito da MonzaToday.it, della donna, residente nella frazione Porto d'Adda del comune brianzolo di Cornate, si erano perse le tracce giovedì in mattinata quando la 45enne di origini domenicane era uscita di casa per quella che pareva essere una passeggiata lungo le rive del fiume. Tenuta da jogging indosso e nessun biglietto lasciato a casa. Era uscita senza portar via nulla, come se dopo poco dovesse ritornare. E invece nessuno ha più avuto sue notizie.

La scomparsa e le ricerche

A presentare denuncia di scomparsa nella serata di giovedì, presso la caserma dei carabinieri di Bellusco, è stata la famiglia. Sui social fin da subito si sono susseguiti una serie di appelli per rintracciare la donna di cui si erano perse le tracce proprio a poca distanza da casa. "Indossava leggins neri, t-shirt viola, scarpe Nike scure" si legge in uno degli appelli delle amiche.

In seguito alla segnalazione si è messa in moto la macchina dei soccorsi e sono state attivate le ricerche secondo il protocollo per la Ricerca di Persone Scomparse che vede la collaborazione di forze dell'ordine, protezione civile, 118 e vigili del fuoco. I pompieri dalla giornata di venerdì sono stati impegnati lungo le rive dell'Adda con squadre del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il personale specializzato con l'ausilio di cani e di droni. In campo anche la Protezione Civile don diverse squadre dal territorio. Le ricerche si erano concentrate nel tratto compreso tra la centrale Esterle e la centrale Bertini. E nella serata di lunedì oltre il confine brianzolo è stato recuperato il corpo senza vita della donna. Sono ancora pochi gli elementi al momento noti relativi alle circostanze del rinvenimento.