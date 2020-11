Ospedali lecchesi, la lotta al Covid: al "Manzoni" 176 posti occupati, al "Mandic" oltre cinquanta

Sono 226, su 228 disponibili in totale, i posti occupati nei reparti Covid degli ospedali "Manzoni" e "Mandic" dell'Asst Lecco. E' stata la stessa azienda ospedaliera lecchese a rendere noti gli ulltimi numeri relativi alla situazione vissuta all'interno delle due strutture. Nello specifico, presso il noosocomio di via dell'Eremo, nella città capoluogo, sono stati occupati tutti i 176 posti sino a questo momento aperti, pochi meno rispetto al limite di 200 fissato lo scorso 21 ottobre. 8 ricoverati sono stati posizionati in reparti diversi rispetto a quello predisposto.

"Mandic": due posti liberi

Per quanto riguarda l'ospedale "Mandic" di Merate, invece, sono stati occupati 50 posti su 52, inoltre 22 persone sono attualmente posizionate all'interno dei due filtri, rintracciabili al primo e terzo piano della struttura meratese. 9 sono i pazienti che stanno avendo bisogno della ventilazione meccanica a pressione positiva continua (in inglese CPAP), mentre al "Manzoni" sono attualmente 28.