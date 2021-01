Paderno D'Adda: tragedia nei campi. Lo travolge un trattore: uomo perde la vita

Tragedia sulle sponde del fiume Adda, nel tratto compreso tra i comuni di Paderno e Cornate (Monza e Brianza). Intorno alle ore 10.15 il personale di soccorso è stato chiamato per intervenire nella zona del Santuario della Rocchetta, dove un uomo di 45 anni è stato fatalmente travolto da un macchinario agricolo, un trattore, mentre stava effettuando dei lavori nei campi che si trovano poco sotto lo Stallazzo.

Sul posto si sono portate, in codice rosso, le squadre dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, un'autoinfermieristica, i Vigili del Fuoco facenti capo al Comando Provinciale di Lecco con una squadra arrivata dal capoluogo e una dal Distaccamento Volontario di Merate, i Carabinieri e anche gli ispettori dell'Ats della Brianza. Nonostante il loro intervento, però, per l'uomo non c'è stato niente da fare: poco dopo le ore 11 si è avuta la conferma del suo decesso.