Padre Norberto Pozzi rischia di perdere una gamba

C'è apprensione anche a Lecco per le condizioni di padre Norberto Pozzi. Il sacerdote carmelitano di 71 anni, nativo del rione di Acquate, si trova in missione da anni in Centrafrica: venerdì l'auto sulla quale stava viaggiando è finita su una mina e padre Pozzi ha rimediato delle gravi ferite, diversamente dalle altre cinque persone che viaggiavano insieme a lui; il sacerdote è stato trasferito in elicottero a Bangui, capitale dello stato africano, lì dove si trova la Missione Onu dove ha trovato assistenza medica: il lecchese rischia seriamente di perdere la gamba, anche se in un primo momento era alto il timore per la sua vita.

Il religioso si trova in quei luoghi dal 1995 e fa parte di una missione a Bazoum e il punto del fattaccio si trova a 35 chilometri da quella località.