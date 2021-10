Anziano disperso in Valsassina, attivate le ricerche

Attivate le ricerche per ritrovare una persona anziana dispersa a Pagnona, in Valsassina. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco è entrato in azione con due mezzi e un veicolo da Bellano insieme ai tecnici del Soccorso Alpino, nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, intorno alle ore 23.

Le ricerche sono poi proseguire nella notte e all'alba ma senza ancora esito positivo. Si sta cercando in particolare un uomo di 82 anni non più rientrato a casa nella serata di ieri. L'anziano era uscito a cercare funghi. Vigili del Fuoco e Soccorso alpino hanno trovato l'auto dell'uomo.