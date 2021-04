Valsassina: scomparso Paolo Barbera, tifosissimo della Calcio Lecco 1912

Sono tanti i messaggi di cordoglio che, in queste ore, sono stati scritto dopo la scomparsa di Paolo "Paolino" Barbera, classe 1965. L'uomo, molto conosciuto nella Valsassina in cui risiedeva e in cui era attivo, era noto anche a Lecco: tanti amici, in queste ore stanno ricordando i momenti passati insieme tra il rione di Castello, soprattutto, il viale Turati e, in senso più ampio, il rione di Santo Stefano.

Barbera era molto conosciuto nell'ambiente montano e allo stadio "Rigamonti-Ceppi", vista la sua passione per la Calcio Lecco 1912: in particolar modo era stato tra membri del noto gruppo ultras "Mods Lecco", attivo tra gli Anni Ottanta e la fine degli Anni Novanta.

Attualmente non è stata resa noto il momento in cui si terrà la cerimonia funebre dell'uomo, scomparso al termine di una lunga malattia.