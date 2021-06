Scivola lungo un sentiero del Parco del Curone, soccorso dai Vigili del Fuoco

Anche i pompieri insieme al personale del 118 sono dovuti intervenire oggi a Cernusco per prestare aiuto a un 71enne caduto in zona Molinazzo

Intervento dei soccorsi questa mattina al Parco del Curone per aiutare un uomo di 71 anni scivolato lungo un sentiero. L'infortunio si è verificato alle ore 11 di martedì 8 giugno in zona Molinazzo e l'allarme al 118 è scattato in codice giallo. Sul posto per i soccorsi si sono portati gli operatori della Croce Bianca di Merate e due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal Distaccamento Volontario di Merate e un’altra con specialisti SAF (nucleo Speleo Alpino Fluviale) provenienti dalla Centrale di Lecco.

Dopo aver individuato l’infortunato, i soccorritori lo hanno stabilizzato trasportandolo poi all’ambulanza con una barella portantina. Il 71enne, le cui condizioni non sono per fortuna apparse gravi, è stato quindi trasportato in codice verde all'ospedale di Merate per le cure e gli accertamenti del caso.