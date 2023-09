Scivola in un canalone mentre cerca il suo gregge: pastore salvato nella nebbia

Scivola in un canale molto ripido mentre cerca il suo gregge: salvato pastore 35enne. Si è concluso nel migliore dei modi il difficoltoso salvataggio operato vicino alla cima del monte Moregallo, nel Triangolo Lariano lecchese, stamattina, sabato 16 settembre 2023.

La centrale del Soccorso alpino, poco prima delle 9.30, ha attivato il centro operativo del Bione: due tecnici si sono preparati all'imbarco con il materiale necessario. C'è stata una prima rotazione dell'elisoccorso di Milano di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza, ma in zona c'era nebbia e quindi il mezzo è atterrato al Bione. In accordo con la centrale, una squadra è stata portata in quota fino al limite della nebbia. I soccorritori hanno poi iniziato la risalita a piedi. Un'altra squadra della Stazione Triangolo Lariano era a Valbrona, con tre soccorritori pronti all’imbarco.

Non appena le condizioni meteorologiche sono migliorate, l'elisoccorso ha portato medico e tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino fino a dove si trovava il pastore. La seconda squadra territoriale intanto li ha raggiunti a piedi. L'uomo è stato recuperato dall'elisoccorso e portato in ospedale a Lecco per i controlli del caso.