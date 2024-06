Cade in una zona impervia, 46enne soccorso con l'elicottero

Brutta caduta in una zona montana della Valsassina. Un uomo di 46 anni è infatti stato soccorso con l'elicottero dopo un infortunio avvenuto nella tarda mattinata di domenica 30 giugno nel territorio comunale di Pasturo.

L'allarme è scattato in codice giallo poco dopo le ore 11 e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un equipaggio del Soccorso alpino Cnsas di Barzio e l'elicottero del 118 decollato da Bergamo. Una volta raggiunto, il 46enne è stato sottoposto alle prime cure sul posto e poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Manzoni di Lecco.

Poco più tardi un'altra persona ha avuto bisogno dell'intervento del soccorso dopo esseresi trovata in difficoltà durante un'escursione al rifugio Rosalba, situato alla base della cresta Segantini in Grignetta. Anche in questo caso sono entrati in azion i tecnici del Soccorso alpino in codice giallo.