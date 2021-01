Incidente lungo la Sp62 a Pasturo, soccorse due donne

Due donne sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 3 gennaio, a Pasturo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro tra le due auto, che per fortuna non ha avuto esiti gravi. Lo schianto si è verificato alle ore 10 lungo la Strada provinciale 62.

Dopo l'allarme al 118 scattato in codice giallo, sul posto si sono subito portate due ambulanze con il personale sanitario per prestare le prime cure alle automobiliste di 49 e 51 anni. Per fortuna le condizioni non sono risultate gravi. Le due pazienti sono comunque state trasferite all'ospedale di Gravedona in codice verde con lievi contusioni.