Sorpassi pericolosi sulla Lecco-Ballabio: ritirate otto patenti dalla Stradale

Fine settimana di controlli sulle strade del Lecchese. La Polizia Stradale, al fine di contrastare i comportamenti scorretti alla guida che possono mettere in pericolo la sicurezza stradale e prevenire il fenomeno dell’incidentalità, durante l'ultima settimana ha effettuato un’intensificazione dei servizi di vigilanza stradale lungo la Strada Statale 36 Rac, arteria che collega Lecco a Ballabio e alle località turistiche della Valsassina.

Statale 36: ritirate otto patenti per guida spericolata

I servizi sono stati predisposti anche per dar seguito alle segnalazioni di alcuni utenti, che hanno denunciato spericolate manovre di sorpasso. L’obiettivo è stato quello di verificare il rispetto delle norme del codice della strada e contrastare alcuni comportamenti più pericolosi quali l’eccesso di velocità e il sorpasso in curva o in presenza di linea continua.

Durante i predetti controlli sono state elevate sanzioni che hanno portato al ritiro complessivo di ben otto patenti di guida. Analoghi controlli verranno svolti nei prossimi giorni sulla predetta arteria e sulle principali arterie provinciali.