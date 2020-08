Ottanta pecore dirette in alpeggio cadono e annegano nel torrente

Tragedia in Valle Scura, a monte di Gardata, frazione del comune di Branzi. Decine di pecore appartenenti al gregge di Franco Galbusera (che ne annovera circa 3.200), in tutto una ottantina, sono morte precipitando in un torrente.

Gli ovini, secondo quanto appreso, avrebbero perso l'orientamento mentre erano in alpeggio in Alta Valle Brembana, provenienti dalla Culmine di San Pietro, a causa di un forte temporale abbattutosi nella giornata di mercoledì.

Le pecore, di proprietà della famiglia Galbusera di Colle Brianza, celebre per la spettacolare transumanza che ogni anno coinvolge le strade di Galbiate, Lecco e della Valsassina, sono cadute nel torrente, senza riuscire più a uscirne.

Le carcasse sono poi state rimosse con l'intervento della competente Ats, che ha accertato la mancanza di contaminazione del torrente.