Donna investita in corso Emanuele Filiberto: triplo trauma, trasferita in ospedale

Brutto sinistro nella mattinata di giovedì 13 agosto a Lecco, in corso Emanuele Filiberto. Una donna di sessant'anni è stata travolta mentre si trovava in corso Emanule Filiberto, nella zona del concessionario che si affaccia sul trafficato tratto del rione di Maggianico; violento l'impatto tra il corpo della malcapitata e l'autovettura, che ha sbalzato il pedone sul duro asfalto. Sul posto, allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), si sono portati i volontari di Lecco Soccorso e un'automedica, unitamente alle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Traffico deviato per i soccorsi

La violenza dell'impatto ha provocato tre traumi sul corpo della donna, localizzati in cranio, spalla e bacino. Stabilizzata sul posto dal personale sanitario, la sessant'enne è stata trasferita in codice giallo presso il vicino ospedale "Manzoni" di Lecco. Per permettere l'esecuzione dell'intervento di primo soccorso in sicurezza, il traffico diretto verso Calolziocorte è stato temporaneamente deviato presso la zona centrale di Maggianico.